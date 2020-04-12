جامعة حلوان: فتح باب التظلم إلكترونيا على نتيجة الترم الأول

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن فتح باب التظلمات إلكترونيًا للطلاب في نتائج الفصل الدراسي الأول وذلك لطلاب جميع الكليات مجانا عبر بوابة التظلمات الإلكترونية للجامعة.





ويمكن للطالب الراغب في تقديم تظلم الدخول على رابط بوابة التظلمات الإلكترونية وتسجيل تظلمه وذلك بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح ثم إسم المادة التي يتظلم منها، حيث تتضمن البوابة الإلكترونية للتظلمات إمكانية تسجيل تظلم وعرض لنتيجة التظلم للطالب عقب الإنتهاء من فحصها والرد عليها.





يأتي قرار فتح باب التظلمات إلكترونيا للطلاب عقب إجتماع الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة مع رؤساء إتحاد الطلاب أون لاين الاسبوع الماضي ومناقشتة لمشكلات الطلاب التى تواجههم فى عملية التعليم عن بعد والعمل على حلها فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يحرم أى طالب من إمكانية التقدم بتظلم، بهدف إعادة رصد درجاته والتأكد من حصوله على درجته المستحقة بكل مادة قام بالتظلم فيها.





واتاحت الجامعة للطلاب تقديم التظلمات على الرابط التالي: http:app2.helwan.edu.egtazlomat على أن يتم غلق باب التظلمات خلال أسبوعين من ظهور النتيجة.









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أجري الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية لمباني المدن الجامعية المخصصة للعزل وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية باعتبارها مستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس “كورونا المستجد” وبخاصة داخل المدن الجامعية





وتأتي زيارة رئيس الجامعة للوقوف على آخر الإستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية المخصصة لعزل الحالات البسيطة للتأكد من تجهيز المبانى والغرف على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وذلك عقب جهود كبيرة قامت بها القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع الجامعة لتجهيز مباني المدن باعتبارها مستشفيات عزل.





وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المدن الجامعية بحلوان تتسم باتساع طاقتها الاستيعابية، وأضاف انها جاهزة تمامًا حال الاحتياج إليها حيث يتم دوريًا إجراء عملية تطهير وتعقيم منتظمة لها، وتجديد ورفع لكفاءة المبانى والمنشآت، مشددا على أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة العاملين فى المبانى، بالإضافة إلى الحفاظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بالطلاب.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه يجرى حاليًا تعقيم وتطهير دوري لكل الغرف بالمدن الطلابية بالجامعة، حتى تكون جاهزة لإستقبال المصابين بالفيروس، داعيا كافة الجهات بالدولة إلى ضرورة التوحد والتكاتف وتقديم يد العون لدعم الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.