إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ

قال المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفرالشيخ، إن حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجائر على الرُقعة الزراعية، ما زالت مستمرة وبقوة.





وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أنه تم التصدي وإزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية لقرية المجد 55.





وتابع أن ذلك جاء بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، والعميد أيمن البكري، مأمور مركز شرطة الرياض، وقوة من الشرطة ومندوبين الجمعيات الزراعية.





وأوضح أنه تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.



