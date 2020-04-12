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إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:06 ص
الإزالة
الإزالة
عمرو الشامي
قال المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفرالشيخ، إن حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجائر على الرُقعة الزراعية، ما زالت مستمرة وبقوة.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أنه تم التصدي وإزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية لقرية المجد 55.

وتابع أن ذلك جاء بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، والعميد أيمن البكري، مأمور مركز شرطة الرياض، وقوة من الشرطة ومندوبين الجمعيات الزراعية.

وأوضح أنه تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.

خروج 42 مصابا من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1939 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

وزيرة الصحة تعزي أسر متوفي كورونا

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وأشارت إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولًا بأول، تم عقد اجتماع اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ4 من مستشفيات العزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

وزيرة الصحة توجه بالاستجابة لاحتياجات الأطقم الطبية

ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.

كما وجهت بتشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بعدما وصلت الإصابات بين الأطقم الطبية في بعض دول العالم لنحو 25%.

وبدأت اللجنة عملها، وجارٍ المرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها علمًا بأن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة جاء معظمها من خارج المستشفيات ونحو 12% فقط من داخلها.

كما توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير للفرق الطبية في كل أنحاء مصروأسرهم لما يبذلونه من جهدًا كبير لحماية الوطن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية المجد في كفرالشيخ

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