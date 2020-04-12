بعد فتح مقابر عائلته لضحايا كورونا.. فرج عامر: تحية للفنان عمرو سعد

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية قلبية إلى الفنان عمرو سعد الذى أعرب عن استنكاره الشديد لكل المشاهد التي انتشرت بعد رفض الأهالي في إحدى القرى، دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم المصابة بفيروس كورونا، في مقابر القرية، وتجمهروا لمنع الدفن.





وأعتبر "عامر" فى بيان له أصدره اليوم الأحد، إعلان الفنان عمرو سعد من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك، فتحه مقابر عائلته لجثامين الأطقم الطبية وقوله بالنص خلال فيديو: "أنا بقدم وبعلن إن مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، وبعلن ده وهعمله.. أي حد من أسر الأطقم الطبية يبعتلي ولن أتردد لحظة ومستعد بإيدي أشيل النعش وأسهم في الدفن بإيدي" بمثابة ضربة موجعة لجماعة الاخوان الإرهابية التى حاولت بث الفوضى داخل إحدى قرى الدقهلية وحثها لبعض جماهير القرية برفض دفن جثمان الشهيدة الدكتورة سونيا عبد العظيم بحجة الخوف على الأهالى من انتشار عدوى فيروس كورونا.





وطالب عضو مجلس النواب، من جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات والأكاذيب التى ترددها جماعة الاخوان الإرهابية مشيرا إلى أنه لايصدق أى عاقل أن هذه الجماعة تخاف على المصريين خاصة أنها لاتعرف أى لغة سوى لغة الإرهاب وسفك دماء الابرياء.





وقال "عامر" إن موقف الفنان المحترم والقدير عمرو سعد يؤكد أن الفن المصرى بخير وهو أفضل من يعبر عن المعدن الأصيل للشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن الموقف الانسانى الرائع للفنان عمرو سعد هو نفس الموقف الذى عبر عنه الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية فى مصر كلها وايضا جميع مؤسسات الدولة.









خروج 42 مصابا من مستشفى العزل





وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.





وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.





وأضافت أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



