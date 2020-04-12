نسرين طافش تستمع لـ عبدالباسط حمودة خلال فترة الحظر

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شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو من داخل منزلها امام الثلاجة وتسمع أغنية "خدتوا ايه" للمطرب عبد الباسط حمودة.



وعلقت نسرين، على مقطع الفيديو قائلة:"اترفو على آخر الليل بهالحجر خدتو ايييييييييه فيديوهات اكتر على حسابي في تطبيق تيك توك الرابط في البايو".





يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميريهان حسين.