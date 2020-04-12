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أطباء وممرضون يتطوعون لرعاية مصابي كورونا ببورسعيد "صور"
الأحد 12/أبريل/2020 - 11:17 ص
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، تطوع مجموعة من الأطباء والتمريض العاملين بمستشفيات الهيئة في بورسعيد، للعمل بمستشفى المبرة المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزيرة الصحة: إن مسألة تطوع الأطقم الطبية للعمل في مستشفى العزل، إنما يعبر عن مسئوليتهم تجاه المرضى في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ لتقديم خدمة طبية لمصابي كورونا، متجاوزين فكرة تعرضهم للإصابة بالفيروس.
وتابع أن جيش مصر الأبيض، يؤدي دورًا بطوليًا في مواجه فيروس كورونا، وأن الأطقم الطبية خط الدفاع الأول الذي نؤمن حياتهم على أعلى مستوى.
وأوضح أن المنظومة لم تراعِ تأمين الأطقم الطبية فقط، وإنما اهتمت بتأمين المنتفعين من خلال توفير وسائل الكشف المبكر سواء على أرض الواقع داخل المنشآت الطبية.
وأشار إلى أن ذلك من خلال نصب خيام للكشف المبكر عن الفيرس، قبل الدخول للمستشفيات أو استغلال التكنولوجيا بتفعيل سبل العلاج عن بًعد من خلال تقييم الحالات عبر التطبيقات الذكية والروابط الإلكترونية المحمل عليها استمارات تقييم للحالات، يقوم المنتفع بإدخال بياناته والأعراض التي يعانيها ويتم الرد عليه من خلال غرف الفرز الإلكتروني، التي تقوم بالتواصل مع المشتبه في إصابتهم.
وكشف "السبكي" عن جاهزية مستشفى المبرة ببورسعيد؛ لاستقبال الحالات المشتبه بها وعزل حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى من حيث التجهيزات الإنشائية والكوادر الطبية، كما تم توفير كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصًا على سلامة العاملين بالمستشفى والمترددين عليها.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتجهيزات للحماية من انتقال العدوى لمرضى الغسيل الكلوي، وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حيث تم فصل وحدة الغسيل الكلوي بشكل كامل عن باقي المستشفى في مبنى منفصل.
ونوه بتخصيص خط سير لدخول الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بمبنى منفصل آخر، وبفصل الطاقم الطبي المختص بمرضى الغسيل الكلوي عن باقي الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، حرصًا على سلامة المرضى.
وأعرب "السبكي" عن بالغ سعادته وفخره وتقديره لجهود جيش مصر الأبيض من الأطباء والصيادلة وطواقم التمريض والمتطوعين والعاملين كافة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، موجهًا الشكر إليهم على الجهد المبذول والأعمال التطوعية التي يقومون بها في المرحلة الراهنة لاحتواء أزمة كورونا.
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