أطباء وممرضون يتطوعون لرعاية مصابي كورونا ببورسعيد "صور"

وتابع أن جيش مصر الأبيض، يؤدي دورًا بطوليًا في مواجه فيروس كورونا، وأن الأطقم الطبية خط الدفاع الأول الذي نؤمن حياتهم على أعلى مستوى.





وأوضح أن المنظومة لم تراعِ تأمين الأطقم الطبية فقط، وإنما اهتمت بتأمين المنتفعين من خلال توفير وسائل الكشف المبكر سواء على أرض الواقع داخل المنشآت الطبية.





وأشار إلى أن ذلك من خلال نصب خيام للكشف المبكر عن الفيرس، قبل الدخول للمستشفيات أو استغلال التكنولوجيا بتفعيل سبل العلاج عن بًعد من خلال تقييم الحالات عبر التطبيقات الذكية والروابط الإلكترونية المحمل عليها استمارات تقييم للحالات، يقوم المنتفع بإدخال بياناته والأعراض التي يعانيها ويتم الرد عليه من خلال غرف الفرز الإلكتروني، التي تقوم بالتواصل مع المشتبه في إصابتهم.





وكشف "السبكي" عن جاهزية مستشفى المبرة ببورسعيد؛ لاستقبال الحالات المشتبه بها وعزل حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى من حيث التجهيزات الإنشائية والكوادر الطبية، كما تم توفير كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصًا على سلامة العاملين بالمستشفى والمترددين عليها.





ولفت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتجهيزات للحماية من انتقال العدوى لمرضى الغسيل الكلوي، وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حيث تم فصل وحدة الغسيل الكلوي بشكل كامل عن باقي المستشفى في مبنى منفصل.





ونوه بتخصيص خط سير لدخول الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بمبنى منفصل آخر، وبفصل الطاقم الطبي المختص بمرضى الغسيل الكلوي عن باقي الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، حرصًا على سلامة المرضى.



