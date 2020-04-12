مفاجأة.. هل ينضم المحمدي إلى الأهلي أو الزمالك

يحاول نادي الزمالك والنادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وحسم نادي الإسماعيلي موقفه من انتقال المحمدي إلى صفوف أحد قطبي مصر في نهاية الموسم الجاري.





وأكد الإسماعيلي أنه لن يوافق على رحيل باهر المحمدي إلى أي نادي داخل مصر وإنما سيوافق على رحيله فقط إلى الاحتراف في الخارج أو لأحد أندية الخليج للاستفادة منه ماديا.



