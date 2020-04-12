الأرخص والأصغر.. أبل تستعد لطرح "iPhone 9" خلال أيام

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تستعد شركة أبل الأمريكية، لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 9 خلال شهر أبريل الحالي، وستعقد الحدث من خلال الانترنت، ومن المتوقع أن يتم طرحه للبيع بالمنافذ التسويقية اعتبارًا من 22 أبريل القادم.



ومن المتواقع أن يأتي "iPhone 9"، بحجمين مختلفين للشاشة "5.4 بوصة و4.7 بوصة"، وقد يكون الهاتف بشاشة أصغر من جميع هوتف iPhone الثلاثة خلال عام 2019، فيعد جهاز iPhone 11 Pro هو الأصغر وياتي بحجم 5.8 بوصة.



وتقول بعض التقارير أن شركة أبل قد تعيد زر Home في هاتف iPhone 9، عكس ما جاء بالتسريبات التي قالت أنها ستتخطي Touch ID هذا العام فى تصميم الهاتف، وستقوم بدعم الهاتف باستخدام تقنية Face ID، الا أن التقارير تفيد بوجود زر التشغير الرئيسي home بالإصدار الجديد.



ووفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، فأن هاتق iPhone 9، سيكون الأرخص بين هواتف أبل، ومن المتوقع أن يبدأ سعره من 399 دولار، حيث قامت أبل باختيار شاشات LCD للهاتف للحفاظ على انخفاض تكلفة الجهاز.



ومن المتوقع أن يتشابه هاتف iPhone 9 مع تصميم هاتف iPhone 8، كما سيزود بذكرة رام 3 جيجابايت.

