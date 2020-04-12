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بشرى تنشر البوستر الرسمي لمسلسل "القمر آخر الدنيا"

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة بشرى، جمهورها البوستر الاول لمسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي تشارك به السباق الرمضاني، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بشرى، خلال البوستر برفقة الفنان مؤمن نور وعمرو عابد، كما علقت عليه قائلة:"مسلسلي التلفزيوني الجديد لشهر رمضان المبارك".


مسلسل "القمر آخر الدنيا"، تدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ابرزهم الفنان أحمد كرارة، والمسلسل من تأليف ثناء هاشم، ومن إخراج تامر حمزة، ومن إنتاج شيرين مجدي.

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