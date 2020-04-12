ماليزيا تعلن عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد،، بأن السلطات الصحية في ماليزيا، أعلنت عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و153 إصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الماليزية، ارتفاع عدد إجمالي الإصابات إلى 4119، بعد تسجيل 156 إصابة جديدة.

وقد سجلت الصحة الماليزية، حالتين وفاة، أحدهما مواطن باكستاني حضر تجمعا دينيا ضخما كان مصدر لإصابة أكثر من 1000 حالة في البلاد.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.