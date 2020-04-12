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"الضرائب": سداد المستحقات الضريبية أونلاين لجميع الممولين

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

- مصلحة الضرائب مستمرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكل دقة وحزم.

- المصلحة قدمت العديد من التيسيرات الإستثنائية للممولين ، نظراً للظروف التى تشهدها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد. 


أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكل دقة وحزم ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور وزير المالية، وتماشياً مع التدابير والإجراءات التى تتخذها كافة أجهزة الدولة فى هذا الشأن، ومن أجل الحد من الازدحام والتكدس وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظاً على صحة الممولين والمحاسبين والمترددين على المصلحة والعاملين بها، ومن هذه الإجراءات إصدار تعليمات رقم 27 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بين العاملين ،وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموظفين من أى تداعيات محتملة لإنتشار الفيروس.


 وأوضح "عبد القادر" أنه تم تطهير وتعقيم جميع مأموريات مصلحة الضرائب علي مستوى الجمهوريه، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف فرعية بالمناطق الضريبية  لمتابعة أية مستجدات لفيروس كورونا المستجد والعرض الفوري لهذه المستجدات والتعامل معها بكل حزم ودقة وفقا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما يتم متابعة جميع المناطق والمأموريات على مدار الساعة لحصر جميع الحالات المشتبه فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك حفاظا على سلامة كل من الممولين والعاملين، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية  ووزارة الإنتاج الحربى لتوريد كحول إثيلى لإستخدامه فى أغراض التطهير والتعقيم ، وكذلك تم الإتفاق مع وزارة الصحة على توريد كمامات وقفازات ولوح إرشادية لوضعها داخل مقار المصلحة. 


 وأضاف عبد القادر أن المصلحة قدمت العديد من التيسيرات الإستثنائية للممولين ، نظراً للظروف التى تشهدها البلاد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد حيث تم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى ١٦ إبريل 2020، وتوفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعيين أسوة بالاشخاص الاعتبارية على الموقع الالكتروني للمصلحة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت بإلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم اقرارتهم الضريبية الكترونيا.


وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى امكانية تقديم الإقرار الضريبى ورقيا أو إلكترونياً للممولين من الأشخاص الطبيعيين بالغرف التجارية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تدريب المسئولين بهذه المراكز على مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونياً وكذلك إمكانية السداد إلكترونياً داخل هذه المكاتب، هذا بالاضافة لتوفير مراكز للدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية.


وفيما يتعلق بسداد الضريبة أوضح عبد القادر أنه يتم سداد المستحقات الضريبية أونلاين لجميع الممولين ، مع توفير امكانية السداد نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ( دخل ـ قيمة مضافة )  ، مع الإعفاء من سداد كافة المصروفات الإدارية بصورة مؤقتة وذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام فقط.


 وأوضح أنه كذلك تم إصدار تعليمات من المصلحة بميكنة وتحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تُحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني ، وتوجيه كافة المأموريات ومواقع استلام الإقرارات الضريبية بتوعية وتعريف الممولين بخدمة الدفع الإلكتروني للمساهمة التكافلية بالبنوك.


وأكد أنه فى حالة وجود اى استفسار أو شكوى لدى الممول ، يمكنه الاتصال  بالخط الساخن ١٦٣٩٥ لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة  لتقديم الدعم الممولين الاستفسار عن أي شيء وحل أي مشكلة قد تواجههم.


وقال عبد القادر إن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى وكذلك التيسير على الممولين ، ولذلك قامت بعمل فيديوهات توعوية مختلفة توضح كيفية تقديم الإقرارات الالكترونيه لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرئب المصرية ، مضيفاً أنه تم إرسال هذه الفيديوهات إلى منظمات المجتمع من إتحاد الصناعات ،والغرف التجارية ، ومجموعات  المحاسبين للإستفادة منها.

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