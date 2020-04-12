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منظمة الصحة العالمية تطلق تطبيق "WHO COVID-19" لأجهزة Android و iOS

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
اطلقت منظمة الصحة العالمية تطبيقًا رسميًا لأجهزة Android و iOS للحصول على الأخبار الموثوقة والنصائح والتنبيهات والاطلاع على اخر مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

التطبيق الجديد ، الذي كان من المقرر إطلاقه تحت اسم "WHO MyHealth" ، تم اقتراحه في الأصل من قبل فريق من الخبراء المتطوعين الذين شكلوا ما يسمونه "WHO App Covid App Collective". يتألف الفريق من موظفين سابقين في Google و Microsoft بالإضافة إلى مستشاري منظمة الصحة العالمية وسفرائها ، إلى جانب خبراء الصناعة الآخرين.

وبعد أسبوعين من وقت التطوير، بدأ تطبيق منظمة الصحة العالمية الرسمي في الوصول المبكر إلى متجر Google Play تحت اسم جديد - "WHO COVID-19"، تلقى التطبيق إصلاحًا هائلاً لواجهة المستخدم يجلب الحقائق والنصائح حول كيفية حماية نفسك أثناء جائحة فيروسات التاجية.

في تطبيق WHO COVID-19، يمكنك أيضًا العثور على أحدث المعلومات حول عدد الحالات العالمية والوفيات ذات الصلة التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية. الأهم من ذلك ، يتضمن التطبيق أيضًا رابطًا بارزًا للتبرع لصندوق استجابة التضامن COVID-19 لمنظمة الصحة العالمية.

حتى الآن ، تطبيق "WHO COVID-19" متاح فقط عبر متجر Google Play خلال فترة الوصول المبكر. ومع ذلك ، في الوقت المناسب ، يجب أن يظهر التطبيق على App Store لأجهزة iOS في الأيام / الأسابيع القادمة.



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منظمة الصحة العالمية الفيروس كورونا WHO MyHealth Microsoft iOS Google COVID-19 Android

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