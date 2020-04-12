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سفراء دول أجنبية يشكرون مصر على عودة 16 ألف سائح لبلادهم

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
أعرب سفراء دول إيطاليا وإنجلترا والمكسيك، عن تقدير بلادهم للدعم والجهود التي بذلتها مصر متمثلة في وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمساعدة مواطنيهم الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرتها بطريقة منظمة ومستوى راق.

ومن ناحيته، قال سفير بريطانيا السير چيفري آدامز، إن بلاده تقدر دعم وجهود وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لمساعدة ١٣٠٠٠ سائح بريطاني من العالقين في مصر على عودتهم إلى بلدهم.

ووجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، التحية لمصر على الدعم والمساعدة لعودة مواطنيه إلى بلاده.

كما قدم السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، جزيل التحية والشكر عن التعاون الكبير والمساعدة التي لاقتها السفارة الإيطالية من السلطات المصرية المعنية التي بذلت كل الجهد لإعادة 3806 مواطن إيطالي إلى بلدهم. 

كما تقدم بشكر خاص إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن تصريحاته بإحدى القنوات الإيطالية حول تضامن الشعب والحكومة المصرية مع إيطاليا متمنيا أن يعود الوضع في البلاد والعالم كله كسابق عهده وأن يتدفق السائحون الإيطاليون إلى مصر مجددا بأعداد أكبر مما سبق، بعد أنتهاء الأزمة.

وكذلك سفير دولة المكسيك بالقاهرة والذي ساعدته السلطات المصرية في عودة رعاياه إلى بلادهم بعد تعليق الطيران.

خروج 42 مصابا من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1939 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

وزيرة الصحة تعزي أسر متوفي كورونا

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولًا بأول، تم عقد اجتماع اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

وزيرة الصحة توجه بالاستجابة لاحتياجات الأطقم الطبية

ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.

ولما كانت الإصابات بين الأطقم الطبية في العالم تصل في بعض الدول لنحو 25%، وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالفعل بدأت اللجنة عملها وجارٍ المرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها علمًا بأن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة جاء معظمها من خارج المستشفيات ونحو 12% فقط من داخلها.

كما توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير للفرق الطبية في كل أنحاء مصروأسرهم لما يبذلونه من جهدًا كبير لحماية الوطن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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