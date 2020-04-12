الأطباء العرب: جثمان المتوفى بكورونا لا ينقل العدوى

أكد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الدكتور أسامة رسلان، أن جثمان المتوفي بفيروس كورونا المستجد، عقب دفنه في المقابر، لا ينقل العدوى إطلاقا، حيث أن عدوى الفيروس لا تنتقل من المدافن.





وقال في بيان له اليوم الأحد، إنه في الوقت ذاته، من الضروري الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، من حيث طريقة الدفن والغسل لضحايا كورونا.





وأضاف الأمين العام أن عدوى كورونا، لا تنتقل من المتوفي، ولا يوجد إطلاقا أي خطورة من دفنه في المقابر.





وبدورها أوضحت الدكتورة مها فتحي، أمين عام الجمعية المصرية لمكافحة العدوى والمقرر العلمي للدبلوم المهني لمكافحة العدوى بمعهد معتمد التابع لاتحاد الأطباء العرب، أن عدوى فيروس كورونا لا تنتقل من المتوفي، ولا داعٍ إطلاقا لهلع المواطنين، وأن الفيروس لا ينتقل من المدافن، وبعد تحلل جسم الإنسان ينتهي الفيروس.





ونوهت بضرورة التعامل مع المتوفي بكورونا خلال عملية الغسل والدفن، معاملة المريض بالفيروس في العناية المركزية من حيث الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة.





ولفتت إلى أن وزارة الصحة، كانت قد طمأنت المصريين بشأن طريقة الدفن والغسل لضحايا كورونا، حيث، أنه عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع الحالات بنفس إجراءات العزل كما هو متبع، وبعد الغسل والتكفين يتم النقل بسيارة إسعاف، والجثمان داخل الكيس غير المنفذ للسوائل عبر صندوق مغلق لا يفتح إلا بالمدفن.





11 وفاة جديدة





كانت وزارة الصحة والسكان، أمس علنت أالسبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.





1939 إصابة بـ"كورونا"





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.





وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.





وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولًا بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.



