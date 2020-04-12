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حرض على نقل كورونا عمدا فأصيب به.. حكاية الإخواني الهارب بهجت صابر

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:29 ص
الإخواني الهارب بهجت صابر
الإخواني الهارب بهجت صابر
أحمد القاسم
"لو عندك كورونا استغل الفرصة وانتقم"، بتلك الكلمات أعلن الإخواني الهارب بهجت صابر، عن وجهه القبيح بعدما دعا كل من يعلم أنه حامل لوباء كورونا أن ينشره عمدا بين رجال الشرطة والقضاء، لتنزل عدالة السماء في الساعات الأخيرة ويصاب بالفيروس.

بداية الدعوة لنشر كورونا عمدا
ففي 17 مارس الماضي ومع بداية ظهور الفيروس في عدد من المحافظات المصرية، دعا الإخواني الهارب أفراد جماعته حال إصابة أحدهم بكورونا أن يبدأ بنشر الفيروس عمدا بين رجال الشرطة والجيش والقضاء والإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ووقتها قال بهجت صابر في فيديو انتشر على مواقع السوشيال ميديا: "أي واحدة فيكم عنده الفيروس أو حس بسخونية أو شوية برد يخش على القسم يعدي.. يعدي يروح النيابة يعدي يروح محكمة.. يا سلام لو عسكري ويقدر ينشر الفيروس بين قيادات المجلس العسكري.. فإذا كنت مصاب بكورونا فإنتقم".

السوشيال ميديا تهاجم الإخواني
وبعد دقائق قليلة من انتشار الفيديو على السوشيال ميديا بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شن هجوما على رجل الجماعة منتقدين دعوته، ونشروا فيديو آخر يوضح فيه الفارق بين جنود الشيطان وجند الله وهم رجال الجيش والأطباء الذي يحاربون تفشي الأوبئة والأمراض والشياطين الذين يدعون لنشرها.

الإخواني يصاب بـ"كورونا"
ولأن من يتمنى الشر لغيره يقع فيه، سقط الإخواني الهارب بهجت صابر في بئر كورونا، وأعلن الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" إصابة الإخواني الهارب بالوباء خلال الساعات الأخيرة، في خبر إعتبره رواد السوشيال ميديا بمثابة الانتقال الرباني من الإخواني الهارب.

وفي هذا الشأن، قال "موسى": "الإرهابي بهجت صابر الموجود في أمريكا أصيب بفيروس كورونا وكتب منشورا على صفحته وكتب أنه يعاني من صعوبة في التنفس"، مطالبا بالدعوة عليه لأنه تمنى نشر الفيروس في البلاد بوقت سابق.

من هو بهجت صابر؟
يذكر أن بهجت صابر من مواليد القاهرة ولكنه يعيش الآن في نيويورك، ويحمل الجنسية الأمريكية، ومن أكبر الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين، ويمتلك قناة عبر يوتيوب باسمه يستخدمها للإساءة إلى مصر والقيادة السياسية.

وفي انتخابات الرئاسة لعام 2012، دعم حازم صلاح أبوإسماعيل، وأول ظهور له كان بعد ثورة 30 يونيو، وحاول تشويهها لصالح الجماعة.

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