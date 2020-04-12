أمين "الأطباء" يجدد مطالبته بمعاملة الأعضاء مصابي ووفيات كورونا "شهداء"

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: إن الفيروس لا يمشي ولا يخرج من القبر، وعند اتخاذ الإجراءات الصحية السليمة في أثناء تجهيز متوفي كورونا، لن يكون هناك أي خطورة من الفيروس.





وأضاف أمين عام الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "الحدث"، أنه من أجل الوقاية من كورونا في أثناء تجهيز المتوفي بها، يجب ارتداء الوقائيات الشخصية الصحيحة في أثناء التغسيل ثم تكفينه وتغليفه بغلاف من البلاستيك.





وأشار إلى أنه في أثناء الدفن يجب أن يكون هناك عدد قليل من المشاركين في الدفن ويجب ارتداء الواقيات الشخصية لمن يقوم بالدفن فعليًا، وبعد ذلك يقومون بالتخلص من الواقيات بشكل آمن، وغسل اليدين جيدا بهذا الشكل لن يسبب أي خطورة على المجتمع.





وأوضح أن الذي حدث بقرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، صدمة شديدة ورسالة في غاية السوء والسلبية للأطباء والفريق الطبي المتصدر الصفوف لمكافحة المرض.





وتابع أن ما يحدث الآن يأتي نتيجة سنوات طويلة من تحريض المجتمع ضد الأطباء وكثرة غُــبن حقوق الأطباء وعدم حماية الأطباء في أماكن عملهم.





وأشار إلى أنه حدث من قبل، التعدي على طبيبة ومحاولة طردها من بيتها لمجرد أنها طبيبة.





وأكد ضرورة إقامة حملات توعية إعلامية صحيحة للمجتمع لمنع مثل هذه الرسائل السلبية شديدة السوء والتي ستؤثر على المجتمع ككل.





وتساءل: تم تقديم عدة طلبات لرئيس مجلس الوزراء لمعاملة الأطباء والطاقم الطبي المصابين والمتوفين بسبب الجائحة، معاملة الشهداء، لماذا لم يتم الرد حتى الآن؟





أهالي شبرا البهو في الدقهلية يتجمهرون لرفض جثمان طبيبة متوفية بكرورونا





واحتشد أهالي قرية "شبرا البهو" التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية، أمس السبت، أمام مداخل قريتهم، رافضين دخول سيارة إسعاف تحمل جثمان طبيبة توفيت بكورونا في مقابر القرية.





وتبين أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمي لقرية مجاورة تسمى "ميت العامل"، ولذلك طالب الأهالي بدفنها في مسقط رأسها خشية نقل العدوى إليهم.





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