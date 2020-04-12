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الإخواني بهجت صابر يعلن إصابته بفيروس كورونا وأحمد موسى يطالب بالدعاء عليه (فيديو)
الأحد 12/أبريل/2020 - 11:31 ص
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني بهجت صابر، الذي دعا المصابين بفيروس كورونا لنقل العدوى للمصريين، أصيب اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وطالب موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من الناس الدعاء على الإرهابي بهجت صابر، عبر صفحته على الفيسبوك.
وأوضح موسى، أن الإخواني حسام الشوربجي أعلن إصابته أيضًا بفيروس كورونا المستجد وهو عائلته.
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