هوندا تعيد فتح مصنعها في ووهان مركز انتشار فيروس كورونا

أعلنت شركة هوندا موتورز عن إعادة فتح مصنعها في مقاطعة ووهان، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، والعمل بكامل طاقته.





وفقًا لـ "رويترز"، اتخذت شركة هوندا عددًا من إجراءات السلامة لمكافحة خطر فيروس كورونا المستجد COVID-19، مثل نقاط التفتيش المتعددة حول درجة الحرارة حول المنشأة، والملصقات الكبيرة التي تخبر العمال بالحفاظ على مسافة تزيد عن متر، كما طُلب من العمال العائدين البالغ عددهم 12000 أو نحو ذلك الإبلاغ عن مكانهم وظروفهم أثناء إغلاق المصنع.





ولتعويض فترة توقف الإنتاج، تمت زيادة أهداف الإنتاج اليومية للمصنع بنسبة 17 بالمائة (من 1،060 وحدة إلى 1،237 وحدة). كما طُلب من العمال العمل 1.5 ساعة إضافية يوميًا (خلال نوباتهم العادية التي تبلغ 8 ساعات).



