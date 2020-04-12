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صحيفة: القطاع الصحي بالإمارات قادر على مواجهة أي تحدٍ وبائي

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت صحيفة الاتحاد الإمارات، إن القيادة الرشيدة وضعت صحة المجتمع على رأس أولوياتها منذ تأسيس الدولة، وجعلت من القطاع الصحي مفخرة وقادرًا على مواجهة أي وباء.

 

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن البروتوكولات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في الدولة، تتم وفق أرقى الممارسات العالمية، ولا تتوانى الإمارات عن تأمين مختلف التقنيات، سواء في الفحص أو العلاجات

 

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء 588 حالة في الدولة من فيروس «كورونا المستجد»، منها 170 حالة جديدة، هي حصيلة طبيعية للرعاية الصحية على أعلى المستويات، متزامنة مع إجراء عدد كبير من الفحوص المخبرية للحالات المشتبه بها وصل إلى نحو 600 ألف فحص، وهو ما يفسر عدد حالات الإصابة التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري".

 

وأكدتالصحيفة، أن الدولة تنتهج إجراءات وبروتوكولات صحية ومتابعة كل ما يستجد عالمياً في مجال مكافحة الوباء، من خلال استخدام الأدوية التي أثبتت الدراسات المبدئية العالمية فعاليتها في العلاج، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، ومحاصرة انتشار الفيروس .

 

واختتمت الصحيفة بالقول: "القطاع الصحي في الدولة أثبت، بجميع كوادره من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، قدرته على التصدي لهذا التحدي العالمي، متبعاً أعلى معايير الشفافية في إيصال التطورات والمستجدات للجمهور، بما يبدد الشائعات والأقاويل، ويعزز من التكاتف بين فئات المجتمع لدعم جهودهم وإجراءات الدولة التي ستصل بنا جميعاً إلى بر الأمان ".

 

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