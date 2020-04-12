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ليام بين يزف خبر سار لعشاق "One Direction"

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

 

أعلن النجم ليام بين في تصريحات جديدة له عن خبار سار لعشاق فرقة One Direction الغنائية البريطانية، بقرب لم شمل اعضاء الفريق من جديد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ليام صرح لصحيفة زا صن، أن أعضاء الفريق يدرسون تحضير مفاجئة للجماهير بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الفريق.

وكان الظهور الأول لفريق وان دايركشن، من خلال مشاركتهم ببرنامج اكتشاف المواهب الشهير إكس فاكتور بنسخته البريطانية، الذي مثل انطلاقتهم للنجاح.

وفي عام 2016 انفصل اعضاء الفريق، بعد رغبة زين مالك نجم الفريق في خوض تجربة الغناء منفردا، وتبعه في ذلك بقية اعضاء الفريق، ليام بين و هاري ستايلز ولويس توملينسون ونايل هوران.

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