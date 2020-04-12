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كورونا تكافئ الأهلي بشأن رمضان صبحي

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
تلقى النادي الأهلي نبأ سار بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.

ويحاول النادي الأحمر تجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق لموسم أخر قبل انتهائها.

وبسبب انتشار فيروس كورونا في العالم تراجعت القيمة التسويقية لرمضان صبحي بشكل كبير جدا لتتراجع قيمته إلى حوالي 13 مليون و700 ألف جنية.

وأصبحت القيمة التسويقية لرمضان صبحي بعد تراجعها حوالي 55 مليون جنية بدلا من 68 مليون جنية.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وقد اكد اللاعب منذ عدة أيام أنه يفضل العودة إلى الاحتراف مرة أخرى.

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