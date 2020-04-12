إسبانيا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة

أكدت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الأحد، تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الإسبانية، أعلنت أنها ستوزع كمامات طبية الاثنين المقبل، خاصة في محطات المترو وقطارات الضواحي، مع إمكانية عودة الشركات إلى النشاط بعد أسبوعين من التوقف.

وقد قال سلفادور إيلا وزير الصحة، إن الحكومة ستوزع كمامات في أماكن، مثل محطات المترو وقطارات الضواحي، حيث ينصح باستعمالها" عندما يتم استئناف العمل يوم الإثنين أو الثلاثاء باختلاف المناطق بعد عطلة الأعياد.

وشددت الحكومة الإسبانية، أنه حتى إن رغب الإسبان في الخروج للعمل، تبقى الأولوية للعمل من المنزل في حال كان ذلك ممكنا.

ومددت إجراءات العزل حتى 25 أبريل، كما حذر رئيس الحكومة من احتمال تمديدها أكثر رغم إمكانية إدخال بعض المرونة عليها.

وعد وزير الصحة أن البلاد تعيش في "مرحلة حجر، لسنا في مرحلة تهاون، رغم أننا بدأنا نفكر في تلك المرحلة"، وأضاف، أنه صار بمقدور الأطفال المعزولين منذ نحو شهر، الخروج من المنزل لبعض الوقت وستتاح لهم العودة للمدارس في حال تم استئناف نشاطها قبل نهاية العام الدراسي.