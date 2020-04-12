هل فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية: إنه لا يمكن الجزم بصحة ما يتردد بشأن أن أصحاب فصيلة الدم "A" هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، أو أن أصحاب فصيلة الدم "O" هم الأقل عرضة للإصابة مجرد استنتاجات.





وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن فيروس كورونا فيروس مستجد، ولا يمكن الجزم بأي شيء يخصه، فكل ما يثار ناتج عن مشهدات محدودة، وهناك فرق بين المشاهدة، والحقيقة العلمية، وأن الفيروس تحور أكثر من مرة حتى الآن.



