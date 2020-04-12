Advertisements

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بالجيزة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:54 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
نجح رجال الأمن، بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطلين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وبندقية خرطوش و25 طلقة - مبلغ مالى.

كما تمكنت من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام، فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا.. ضبط 120 قضية احتكار و248 قضية غلق محال

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس السبت، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة وبحوزته 20 ألف قرص مخدر.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح سبق اتهامه في قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بنحو مليون و600 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، بقيام تشكيل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عاطل بوابة الفجر الهيروين المواد المخدرة الفجر الجيزة

أخبار تهمك

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

كورونا تكافئ الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 12 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 21 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"مكافحة المخدرات": ضبط 799 كيلو حشيش و183 كيلو فودو

جهود "مكافحة المخدرات" في ضبط المروجين وحائزي الأسلحة بدون ترخيص

ضبط 40000 قرص مخدر بمطروح.. ننشر جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (فيديو)

سقوط 10 من تجار "الكيف".. جهود "مكافحة المخدرات" بالتعاون مع مديريات الأمن

الداخلية: ضبط 1100 كيلو هيروين و15 ألف قرص مخدر في 3 محافظات

"في 10 أيام".. مداهمة أوكار تجار المخدرات بإمبابة.. وضبط 13 كيلو حشيش وهيروين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

11:37 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي