ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بالجيزة

نجح رجال الأمن، بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطلين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وبندقية خرطوش و25 طلقة - مبلغ مالى.





كما تمكنت من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام، فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالى.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



