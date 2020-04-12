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"ايتيدا" تحدد الموعد النهائي للتسجيل في برنامج المساندة التصديرية

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إعادة فتح باب التقدم والتسجيل لبرنامج المساندة التصديرية وذلك بهدف مساندة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفى إطار حرص الهيئة على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.  


وحددت الهيئة الخميس الموافق 16 إبريل كموعد نهائي للتسجيل في الدورة العاشرة من البرنامج مع ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج لإنهاء إجراءات تقديم المستندات إلكترونيا.


وكانت الهيئة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تبكير إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات لتبدأ في شهر إبريل الحالي مع إعطاء الأولوية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها ٦٩ شركة من إجمالي 111 شركة تقدمت للبرنامج حتى الأن. 


وتحصل الشركات المؤهلة للبرنامج على حافز مادي يصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق البرنامج لأول مرة عام 2010 وخلال الدورات السابقة ساندت الهيئة أكثر من 185 شركة محلية بما يقرب من 350 مليون جنيه مصري حيث أسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 6.2 مليار جنيه مصري من العائدات.

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