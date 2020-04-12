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بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"العربي الأفريقي" في مجال الطاقة الشمسية

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:56 ص
اللقاء
اللقاء
كريم وزيري
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) والبنك العربي الأفريقي الدولي، للتعاون المشترك في مجال إقامة محطات الطاقة الشمسية، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضــح "العصار" أن الهــدف من توقيـع البروتوكــول هــو التعـــاون بين الجانبين لتمويــــل عمــــلاء شركة "بنها للصناعات الإلكترونية" لشراء وتركيب محطات الطاقة الشمسية من إنتاج الشركة لتوليد الكهرباء بالمنشأت التابعة لهم، حيث ستكون مسئولية شركة "بنها" هي إعداد المقايسات لكل مشروع تركيب محطة طبقًا لمطالب العميل وتقديم العروض إلى العملاء، وإرسال العروض إلى البنك بعد موافقة العميل لتركيب المحطات، وذلك مقابل قيام البنك العربي الأفريقي بتمويل قيمة تنفيذ المشروع على حساب العملاء، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التكامل مع كافة الجهات بالدولة ومن بينها البنوك والقطاع الخاص، وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

ومن جانبه، أكد السيد شريف علوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، أن البنك العربي الأفريقي هو مؤسسة مالية كبرى تتمتع بخبرة متميزة في مجال منح التمويلات متعددة الأغراض، مضيفًا أنه بموجب بروتوكول التعاون سيكون البنك مسئولًا عن دراسة الإمكانيات المالية لعملاء شركة بنها للصناعات الإلكترونية من طالبي شراء وتركيب محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبحث إمكانية تنفيذ برنامج تمويل لهؤلاء العملاء بقيمة المشروع أو جزء منه، وذلك طبقًا للسياسية الائتمانية المعتمدة للبنك للتمويل الشخصي، ومن ثم دفع مقابل الخدمة إلى شركة "بنها" حال موافقة البنك على تمويل العميل. 

وأشار "علوي" إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد فرصة هامة للبنك للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم المؤسسات الوطنية بالدولة، مشيدًا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي ومن بينها "بنها للصناعات الإلكترونية" من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وخبرات بشرية وفنية تمكنها من إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

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وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن هناك تعاونا وثيقا مع القوات المسلحة في إنتاج الأجهزة والمعدات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنهم نفذوا خطوط إنتاج سريعة لإنتاج الكمامات.

وأشار "العصار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنهم يقومون ببيعها في المنافذ التابعة للوزارة، وأسعارها تعادل خمس أسعار مثيلتها في الأسواق، منوها بأنهم انتهوا من تنفيذ جهاز تنفس صناعي، وفي انتظار إقراره من وزارة الصحة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أنهم أنتجوا كميات كبيرة من المطهرات مختلفة الأنواع والاستخدامات، ويتم بيعها في منافذ الوزارة.

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