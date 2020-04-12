فيسبوك يطلق ميزة "الوضع الهادئ" التي تعطي استراحة للمستخدمين من التطبيق

Advertisements

أعلن تطبيق فيسبوك، عن انطلاق ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم أخذ استراحة من إشعارات وتحديثات التطبيق، وذلك عند تفعيل خاصية "الوضع الهادئ"، التي تمكن المستخدمين من جدولة الأوقات التي يحتاجون فيها الوصول للفيسبوك أو كتم صوت الإشعارات عند الحاجة لذلك.



وكشفت تقارير أنه عندما يقوم المستخدمين بمحاولة استخدام التطبيق خلال تنشيط "الوضع الهادئ"، سيحصل على تذكير لضبط الوقت لمدة تمكين الميزة، وسيتمكن المستخدمين من تعطيل الوضع والسماح له باستخدام التطبيق لمدة تصل إلى 15 دقيقة فقط، ولكن بوضع حواجز إضافية بين الستخدم والتطبيق، وتتشابه تلك الخاصية بشكل كبير مع الموجودة أيضًا في هواتف iOS التي تسمي "Screen Time".



وكتبت شركة فيسبوك عبر مدونتها: "بينما نتكيف جميعًا مع الإجراءات الجديدة والبقاء في المنزل، فإن وضع حدود لكيفية قضاء وقتك على الإنترنت يمكن أن يكون مفيدًا".



حيث أضافت شركة فيسبوك أن الهدف من ميزة "الوضع الهادئ"، هو المساعدة على التركيز على العائلة والأصدقائه: "سواء كان ذلك لمساعدتك على التركيز على عائلتك وأصدقائك، أو النوم بدون تشتيت الانتباه، أو إدارة الطريقة التي تقضي بها وقتك في المنزل، لدينا أدوات تساعدك في العثور على التوازن الصحيح لكيفية استخدامك لفيسبوك"، وأوضحت فيسبوك أن بسبب.



ويقوم فيسبوك أيضًا بتوسيع إحصائيات الاستخدام للمستخدمين التي ستعرض أشياء مثل الوقت من اليوم الذي تستخدم فيه تطبيق فيسبوك، وكذلك المدة وأكثر من ذلك على مدار أسبوعين.



وتقول الشركة، إنها بصدد طرح الوضع الهادئ للمستخدمين على iOS ولديها خطط لتوسيعه إلى مستخدمي أندرويد بحلول يونيو، وتتوقع أن تكون الميزة متاحة على نطاق واسع لجميع مستخدمي iOS بحلول شهر مايو، بينما يتم تعيين مستخدمي أندرويد للحصول على الميزة في يونيو.