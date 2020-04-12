Advertisements

فيسبوك يطلق ميزة "الوضع الهادئ" التي تعطي استراحة للمستخدمين من التطبيق

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:58 ص
فيسبوك
فيسبوك
أعلن تطبيق فيسبوك، عن انطلاق ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم أخذ استراحة من إشعارات وتحديثات التطبيق، وذلك عند تفعيل خاصية "الوضع الهادئ"، التي تمكن المستخدمين من جدولة الأوقات التي يحتاجون فيها الوصول للفيسبوك أو كتم صوت الإشعارات عند الحاجة لذلك.

وكشفت تقارير أنه عندما يقوم المستخدمين بمحاولة استخدام التطبيق خلال تنشيط "الوضع الهادئ"، سيحصل على تذكير لضبط الوقت لمدة تمكين الميزة، وسيتمكن المستخدمين من تعطيل الوضع والسماح له باستخدام التطبيق لمدة تصل إلى 15 دقيقة فقط، ولكن بوضع حواجز إضافية بين الستخدم والتطبيق، وتتشابه تلك الخاصية بشكل كبير مع الموجودة أيضًا في هواتف iOS التي تسمي "Screen Time".

وكتبت شركة فيسبوك عبر مدونتها: "بينما نتكيف جميعًا مع الإجراءات الجديدة والبقاء في المنزل، فإن وضع حدود لكيفية قضاء وقتك على الإنترنت يمكن أن يكون مفيدًا".

حيث أضافت شركة فيسبوك أن الهدف من ميزة "الوضع الهادئ"، هو المساعدة على التركيز على العائلة والأصدقائه: "سواء كان ذلك لمساعدتك على التركيز على عائلتك وأصدقائك، أو النوم بدون تشتيت الانتباه، أو إدارة الطريقة التي تقضي بها وقتك في المنزل، لدينا أدوات تساعدك في العثور على التوازن الصحيح لكيفية استخدامك لفيسبوك"، وأوضحت فيسبوك أن بسبب.

ويقوم فيسبوك أيضًا بتوسيع إحصائيات الاستخدام للمستخدمين التي ستعرض أشياء مثل الوقت من اليوم الذي تستخدم فيه تطبيق فيسبوك، وكذلك المدة وأكثر من ذلك على مدار أسبوعين.

وتقول الشركة، إنها بصدد طرح الوضع الهادئ للمستخدمين على iOS ولديها خطط لتوسيعه إلى مستخدمي أندرويد بحلول يونيو، وتتوقع أن تكون الميزة متاحة على نطاق واسع لجميع مستخدمي iOS بحلول شهر مايو، بينما يتم تعيين مستخدمي أندرويد للحصول على الميزة في يونيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيسبوك تعطي استراحه للمستخدمين فيسبوك تطلق ميزة جديدة للمستخدمين فيسبوك فيس بوك تطبيق ماسنجر بوابة الفجر الوضع الهادئ اشعارات الفيسبوك Facebook

أخبار تهمك

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ 41 دقيقة

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 22 ساعة

ترامب يعلن عن كارثة كبرى في جميع الولايات الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا تكافئ الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 4 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

واتساب تختبر ميزة الوضع الليلي والإيماءات على أندرويد و IOS

المكالمات الجماعية تصل إلى تطبيق واتساب التجريبي على IOS

لمستخدمي أندرويد.. تحديث جديد يمنع فيسبوك من تتبع موقعهم الجغرافي

لمستخدمي أندرويد.. تحديث جديد يمنع فيسبوك من تتبع موقعهم الجغرافي

على غرار ماسنجر .. Slack يختبر ميزة "الوضع الليلي"

فيسبوك تطلق ميزة "Dark Mode" لتطبيق ماسنجر عالميا لعموم المستخدمين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

08:07 ص

توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

11:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي