مدافع جديد يغازل رينيه فايلر

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة نجم الفريق المعار إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووجه فايلر، جهازه المعاون من أجل تقديم تقرير خاص عن حالة باسم علي ظهير أيمن الجونة، لمعرفة أخر تطورات إصابته والتي عانى منها مؤخرًا.



ويسعى فايلر، للوقف على الحالة الطبية الخاصة باللاعب قبل أن يستقر على عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجديد.



ويرغب فايلر، في إيجاد بديل مناسب بجوار محمد هاني في الجبهة اليمنى، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل.



وكان فتحي رفض تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب بعض الخلافات المادية ورغبته في تأمين مستقبله.