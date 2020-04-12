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محامي الكويتية حياة الفهد يفتح النار على مهاجميها

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف المحامي الكويتي مجبل الشريكة، الوكيل القانوني للفنانة الكويتية حياة الفهد، عن الدوافع التي جعلتها تلجأ للقضاء لمواجهة المسيئين لها، موضحا الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك.

وأكد في مداخلة هاتفية عبر قناة atv الكويت، أنها وكلته رسميا للدفاع عنها لأن لا أحد يقبل بهذا الطعن في دولة القانون، موضحاً أن النجمة الكويتية لم تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية سوى بعد الطعن في دينها وعرضها.

وأضاف: "كان الأجدر في من سبّ أو شتم أو طعن في هذه الفنانة الكبيرة أن يلجأ للقضاء لأننا لسنا في غابة".

وعن الحيل التي سيلجأ إليها في ظل تشرذم القضية مع جنسيات أخرى، أكد الوكيل القانوني أن حياة الفهد لم تخطئ بحق أي شخص سواء من سبها أو تعدى عليها، وكلامها كان بشكل عام، وهذه وجهة نظرها.

وتابع الشريكة أنه يمكن أن يتم تكييف ما قالته الفهد على أنه تعبير عن رأي كفله الدستور وبالتالي يبنى على إدانة من تعرض لها، قائلاً: "الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويكفي للمحكمة أن تشكك في صحة الاتهام لتقضي للمتهم بالبراءة".

وأكد قائلا: "من يعتقد أنه صاحب مصلحة وتضرر من حديث أم سوزان فعليه اللجوء للقضاء إلا أن ما صرحت به انتفى به ركن العلانية ولا يوجد به قصد جنائي ولم تحدد شخصا بعينه، والكلام الذي قالته هو مجاز وهي ما قالت شيء هي تحدثت عن تجار الإقامات والعمالة السائبة اللي اليوم شفناهم وإن بسبب وجودهم مو قادرين نجيب عيالنا إلى الكويت".

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