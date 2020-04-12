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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة | الحصول على 500 جنيه

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:05 م
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة | الحصول على 500 جنيه

ننشر لكم متابعينا في بوابة "الفجر" الإلكترونية، طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 وقبض 500 جنيه عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المنحة المالية للعمالة غير المنتظمة، البالغ قيمتها 500 جنيه لمدة 3 شهور، ويترقب المواطنون من العمالة اليومية كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020
ونقدم لكم متابعينا الكرام طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020، وذلك تسهيلًا على المواطنين من العمالة اليومية والذي يبلغ عددهم مليون ونصف حسب قواعد بيانات وزارة القوى العاملة، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية تسجيل البيانات للعمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة:-

- التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك.
- ارفاق صورة شخصية خاصة بك.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بك.
- اسم المحافظة التابع لها.
- المهنة التي يعمل بها.
- تحديد القطاع التابع له.
- المؤهل الدراسي
- الموقف من التأمينات الإجتماعية.

كيفية الاستعلام عن قبض منحة العمالة اليومية 2020
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن المواطنين الذين تم تسجيلهم على قاعدة بيانات الوزارة، سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف كل شخص من العمالة غير المنتظمة بشأن مواعيد وأماكن صرف المنحة، حيث سيتم صرف المنحة المجانية للعمالة غير المنتظمة بعد أسبوع من إغلاق باب التسجيل، ليتم فحص بيانات المتقدمين.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة | الحصول على 500 جنيه

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