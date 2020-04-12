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كلوزه مرشح للانضمام لبايرن ميونيخ

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
كشف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم عن رغبته صراحة في التعاون مجددا مع المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه.

وعمل فليك كمساعد مدرب للمنتخب الألماني في الوقت الذي قاد فيه كلوزه خط الهجوم خلال حملة تتويج الماكينات بلقب مونديال البرازيل 2014.

وتولى فليك (55 عاما) منصب المدير الفني لبايرن ميونخ بعقد يمتد حتى 2023، ويبدو الآن أن القرار سيكون بيد كلوزه لتحديد ما إذا كان يرغب في الانتقال من عمله كمدرب لفريق الشباب تحت 17 عاما في النادي البافاري، للعمل مع هانز بالفريق الأول.

وقال فليك: "عرفت ميرو لفترة طويلة وأدرك أنه شخص مخلص وجذاب ويمتلك مستوى عاليا من المهارات الاجتماعية، أعتقد أنها ستكون إضافة للجهاز الفني".

وأضاف "عليه أن يقرر ذلك بنفسه، إنها أمور ليست متوقفة على شخصي فقط، لكن عليه أيضا".

وبخلاف كلوزه (41 عاما) أفصح فليك عن رغبته في الحديث إلى "مرشح آخر".

ويعمل كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم كمدرب في قطاعات الناشئين في بايرن منذ نحو عامين، وينتهي عقده الصيف المقبل.

قراءة المباريات

وقال توماس مولر الزميل السابق لكلوزه، إنه رغم عدم قدرته على تقييم عمل ميروسلاف في فريق الشباب، فإنه يدرك أنه "مثابر للغاية" كشخص ولاعب.

ولعب مولر وكلوزه جنبا إلى جنب في المنتخب الألماني بين عامي 2010 و2014، وبين عامي 2008 و2011 في صفوف بايرن.

وأوضح مولر "إنه ذكي للغاية، إحدى نقاط قوته هي قراءة المباريات، يتمتع بذكاء خارق في الانطلاقات والتحركات".

وتابع "بالتأكيد هذا عامل مساعد في مجال التدريب إذا كانت لديك القدرة على قراءة المباريات".

ويواصل كلوزه تنمية موهبته من خلال المشاركة في برنامج الحصول على رخصة تدريب ينظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم، والذي سيبدأ في يونيو/ حزيران المقبل حال تلاشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار كلوزه "أي شخص يعرفني، يدرك أنني دائما أرغب في تحقيق أفضل تعليم ممكن في حياتي".

وبعد اعتزاله اللعب الدولي، انضم كلوزه بشكل مؤقت للجهاز الفني للمنتخب الألماني بقيادة المدرب يواخيم لوف.

واكتسب كلوزه خبرات مهمة، مشيرا إلى أنه حصل على "براعة تكتيكية" وتعلم من طريقة تعامل لوف مع اللاعبين وأسلوبه في فرض حالة من التضامن داخل الفريق.

من جانبه قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم إنه يمكنك أن ترى في كلوزه "الرغبة، العاطفة والخبرة للعمل في مجال التدريب".

وأكد أنه من الرائع أن كلوزه تعامل بمنتهى الدقة في مساعيه للعمل في مجال التدريب.

ويرى كلوزه أن عمله بشكل رسمي في مجال التدريب سيسهل من مهمته للحصول على مكانة في كرة القدم الاحترافية، وبالتالي فإن المنصب المعروض عليه في بايرن قد يكون الخطوة المناسبة في الوقت الراهن.

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