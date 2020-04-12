مجلس النواب: توفير الدعم للعاملين المؤقتين أولوية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة شهور أمر غير مستغرب على نواب الشعب، موجهًا لهم التحية والتقدير للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم وتواجدهم المستمر بين ابناء دوائرهم، متابعا" النواب يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر كثيرا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاويهم ويتحملون الكثير من الأعباء".





وأكد الدكتور عبدالعال، أن التبرعات من مجلس النواب التي بلغت قيمتها ٢٠ مليون جنيه تُعد مساهمة رمزية من المجلس، وتتسق مع مشاركة كافة قوى المجتمع المدني في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.





وأوضح "عبدالعال" أن الرئيس السيسي يضع صحة المواطن المصري في أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والأعمال.





وأشاد رئيس مجلس النواب، بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره أداء جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة المشاكل والأزمات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.





وقدم الدكتور عبدالعال، أيضًا التحية للقوات المسلحة المصرية على استعداداتها لمواجهة كافة الأزمات المجتمعية، قائلًا "إن ما رأيته بعيني من تجهيزات للقوات المسلحة وقدرتها العالية على احتواء الكوارث وإقامة المستشفيات الميدانية وتجهيزها بسرعة يبعث على الثقة والطمأنينة وهو ما يؤدي الى حالة من الاطمئنان في نفوس أبناء الشعب"





كما وجه رئيس البرلمان، الشكر إلى الشرطة المدنية ودورها في تنظيم الحظر وحماية الأمن والاستقرار ومنع الجرائم داخل البلاد والقبض على مرتكبيها.





كما أشاد "عبدالعال" بمنظومة التموين وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكد أنها تعمل على أعلى مستوى بفضل الخطط المسبقة والمتابعة المستمرة، ولا خوف على مصر من أي نقص للسلع.





وذكر "عبدالعال" أنه لا يفوته شكر الأطباء وجميع عناصر القطاع الطبي على جهودهم وتقدمهم الصفوف لمحاربة هذا المرض وأن المجلس يقدر تماما تضحياتهم في هذا الظرف الدقيق.





وأكد الدكتور على عبد العال أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجاري، وأنه اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي في جلوس الأعضاء بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه، وأن جلسة المجلس ستكون دسمة وسنعمل على مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، كما ينتظر المجلس أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية.





وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب.



