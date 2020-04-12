انتهاء تعقيم عدد من الآثار اليهودية والقبطية بأنحاء الجمهورية

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: إنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عدد من الآثار القبطية واليهودية بأنحاء الجمهورية.





وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن ذلك يأتي استمرارًا لأعمال تطهير وتعقيم المتاحف والمواقع الأثرية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأوضح "طلعت" أنه تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير عدد من المواقع بمختلف أنحاء الجمهورية، منها منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية، ودير السيدة العذراء بالقوصية ودير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، ومنطقة آثار أبو مينا بالإسكندرية ودير الأنبا سمعان في محافظة أسوان.





وأشار إلى أنه من الآثار اليهودية، تم تعقيم معبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالجمالية في القاهرة، وإلياهو هانبي بالإسكندرية.



