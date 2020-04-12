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"الإسكان": تجهيز مراكز طبية بمواقع المشروعات لتوفير الرعاية الصحية للعاملين

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم استغلال أحد المراكز الطبية التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغليها والتي تتوسط مواقع العمل بعدد من المشروعات بمدينة العبور الجديدة، لتجهيز مركز طبي ميداني لتوفير الرعاية الطبية للعاملين بمواقع العمل المختلفة بالمدينة، وذلك ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.
 
وشدد وزير الإسكان على ضرورة توافر إجراءات الحماية والوقاية للعاملين بالمشروعات المختلفة، وكذا دفع العمل بكل المواقع. 
 
وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المركز مزود بمقياس حرارة واجهزة قياس ضغط وسكر وجهاز تنفس صناعي، وجارٍ توفير طبيب مقيم، مشيرا إلى أنه تم المرور على كافة مواقع العمل بالمشروعات وتوزيع كمامات للعاملين، وتم التنبيه المشدد بضرورة ارتداء الكمامات للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد. 
 
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اكد بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق عمارات الإسكان الاجتماعى، وكذا ترفيق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والأكثر تميزاً مسلسلات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) بجانب أراضي بيت الوطن، بمدينة العبور الجديدة
 
وأضاف، أنه تم البدء في أعمال الطبقة  الأسفلتية للطرق بالمناطق التي تم الانتهاء من مرافق (التليفونات – الغاز – الكهرباء) بها بعمارات الإسكان الاجتماعي‪.‬
 
وذكر رئيس الجهاز أنه تم التنبيه، خلال جولة بمواقع العمل، على كافة الشركات المنفذة للمشروعات  بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير ما يلزم للحفاظ على العمالة بالموقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة دفع حركة العمل مع أخذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل مواقع العمل، وإنتظام حركة العمل في مختلف قطاعات التنفيذ بالمدن الجديدة.

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