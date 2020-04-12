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ضبط 3 قضايا تهريب و177 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:44 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 13 قضية أمن عام، و177 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (248،532 مائتان ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة إثنان وثلاثون جنيهًا).

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (121) حكم قضائى متنوع،إما عن مجال ضبط المخالفات المرورية، استطاعت ضبط (177) مخالفة مرورية متنوعة، وبخصوص مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، قامت بضبط (1) قضية تهريب عقاقير مخدرة بمضبوطات بلغت (341 قرص مخدر لعقار الترامادول). 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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وفي سياق أخر، كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن كواليس ضبط سيارة نقل بالجيزة مُحملة بكمية كبيرة من السكر المُدعم حال قيامه بتفريغ الحمولة لمصنع ومخزن بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام قائد سيارة نقل بمقطورة مُحملة بعدد 70 طن (سكر مُدعم) من قِبل الدولة معبأة داخل أجولة بتفريغ حمولتها بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة مديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط السيارة المشار إليها "المحملة بكمية من أجولة السكر" والتى بلغت أوزانها نحو (48 طن سكر مُدعم)، وبمواجهة قائد السيارة، قرر أنه يقوم بنقل السكر المُدعم من إحدى الشركات للصناعات الغذائية الكائنة بمحافظة الدقهلية إلى أحد المصانع بمحافظة القليوبية، إلا أنه خالف خط سيره وقام ببيع باقى الحمولة لكلًا من (مصنع، مخزن "لتعبئة السكر" بدون ترخيص) كائنين بدائرة قسم شرطة الوراق، وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع وضُبط بداخله (12 طن سكر مُدعم)، وأمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن وضُبط بداخله (10 طن سكر مُدعم).

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بشراء السكر المضبوط بقصد تخزينه وبيعه بأسعار مغالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مخالفة قضية أمن عام جرائم التهريب بوابة الفجر الفجر

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