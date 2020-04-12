ضبط 3 قضايا تهريب و177 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 13 قضية أمن عام، و177 مخالفة مرورية متنوعة.





ونجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (248،532 مائتان ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة إثنان وثلاثون جنيهًا).





وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (121) حكم قضائى متنوع،إما عن مجال ضبط المخالفات المرورية، استطاعت ضبط (177) مخالفة مرورية متنوعة، وبخصوص مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، قامت بضبط (1) قضية تهريب عقاقير مخدرة بمضبوطات بلغت (341 قرص مخدر لعقار الترامادول).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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