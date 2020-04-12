مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، مدير مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي: إن دواء "أفيجان" الذي أعلنته اليابان لعلاج فروس كورونا، ليس جديدا، ولكنه موجود منذ عام 2014، وكان مستخدم لمواجهة فيروسات عديدة.





وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه تم تجربته مع 320 مصابا بكورونا في الصين، وأثبت نجاحا بنسبة 90%، معتبرا أنه أمل كبير في علاج فيروس الكورونا.





وأضاف مدير مركز التميز العلمي، أن العالم كله يجرب الأدوية المتاحة حتى يتم التوصل للعلاج الأفضل، والأكثر تأثيرا في علاج فيروس كورونا.



