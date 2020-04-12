تعافي مصاب بكورونا في مستشفى العزل 15 مايو

أعلن مستشفى العزل 15 مايو، تماثل شفاء وخروج مريض مصاب بفيروس كورونا، يبلغ من العمر60 عاما، بعد تمكُن الأطباء من إجراء منظار طارئ للجهاز الهضمي، للمريض وابنه.





ويأتي ذلك استكمالا لسلسة النجاحات لأطباء كلية الطب بجامعة حلوان بمستشفى العزل 15 مايو، ونظرا للكفاءات والخبرات المتواجدة بالكلية والتي يدعمها الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية.





وبحسب المستشفى فقد بدأ تشخيص حالة المريض بإيجابية تحليلها لفيروس كورونا، وتدهورت حالة الأب الذي كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتجمع ماء على الرئتين، وإصابته بالتليف الكبدي ليدخل الرعاية المركزة ويوضع على جهاز التنفس الصناعي.





وأوضح المستشفى، أنه تم إعطائه أدوية خافضة للضغط من أجل السيطرة على ضغطه، وأدوية مدرة للبول حتى تحسنت حالة المريض وتحسن مستوى الوعي لديه.



