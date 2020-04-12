الإمارات تفتتح 13 مركزًا لفحص فيروس كورونا

افتتحت دولة الإمارات، 13 مركزا إضافيا للفحص من المركبة بهدف الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتضاف إلى المركز الذي اُفتتح بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سباق.

وجاءت هذه المراكز، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصا على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار كورونا.

وقد جهزت فرق العمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مراكز الفحص وفقا لأعلى المعايير، وزودتها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" راشد القبيسي: "المراكز جهزت حسب توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضع صحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أعلى سلم اهتماماته، ويتابع عن كثب إقامة هذه المراكز وسرعة افتتاحها لاستقبال المراجعين".

وأضاف القبيسي: "مراكز المسح من السيارة زودت بأحدث الأجهزة والتقنيات، و630 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة صحة تم تدريبهم وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير، لتجري الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق".

وكان القبيسي، قد كشف عن إجراء الفحوصات اللازمة لنحو 7000 شخص منذ بدء العمل بمركز مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.