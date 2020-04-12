Advertisements

الإمارات تفتتح 13 مركزًا لفحص فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:50 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

افتتحت دولة الإمارات، 13 مركزا إضافيا للفحص من المركبة بهدف الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتضاف إلى المركز الذي اُفتتح بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سباق.

 

وجاءت هذه المراكز،  تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصا على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار كورونا.

 

وقد جهزت فرق العمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مراكز الفحص وفقا لأعلى المعايير، وزودتها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة.

 

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" راشد القبيسي: "المراكز جهزت حسب توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضع صحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أعلى سلم اهتماماته، ويتابع عن كثب إقامة هذه المراكز وسرعة افتتاحها لاستقبال المراجعين".

 

وأضاف القبيسي: "مراكز المسح من السيارة زودت بأحدث الأجهزة والتقنيات، و630 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة صحة تم تدريبهم وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير، لتجري الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق".

 

وكان القبيسي، قد كشف عن إجراء الفحوصات اللازمة لنحو 7000 شخص منذ بدء العمل بمركز مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فحص كورونا الفيروس كورونا 13 مركز

أخبار تهمك

توجيه عاجل من التنمية المحلية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ أقل من ساعتين

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يقف أمام الزمالك في ضم صفقة جديدة

منذ نصف ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستهدف ضم نجم جنوب إفريقيا لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

كورونا تكافئ الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ ساعة الا ربع

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

افتتاح أول معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في دبي

رئيس الإمارات يستقبل محمد بن زايد ويتلقى التهاني باليوم الوطني الـ47 (فيديو)

محمد بن زايد يتصدر "ترند" جوجل بعد رسالته المؤثرة إلى مغادري الصين

ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس السيسي جهود مكافحة كورونا

عاجل.. "محمد بن زايد" يتخذ قرار جديد للحد من تفشي فيروس كورونا

5 مواقف لا تنسى لمحمد بن زايد في مكافحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:44 م

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي