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رئيس جهاز برج العرب يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
عقد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، لقاءات متعددة مع مسئولى الشركات المسند إليها تنفيذ أعمال بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.
وقال المهندس عصام بدوي: شمل اللقاء الأول شركات تنفيذ مشروعات الكهرباء والاتصالات وشركة الصيانة لشبكات الانارة وشركات تنفيذ مشروعات الطرق.


وأضاف المهندس عصام بدوي أن  اللقاء  الثاني شمل مسئولى شركات تنفيذ مشروعات المرافق وشركات التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات، كما شمل اللقاء الثالث شركات تنفيذ مشروعات الخدمات بالمدينة، وشركات الزراعة وتنسيق الموقع وشركات الصيانة والنظافة.


وأكد المهندس عصام بدوى، خلال اللقاءات على الشركات بضرورة دفع العمل بكافة المواقع والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى  ضرورة التزام كافة الشركات بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصرف كافة حقوق العمالة كاملة بكل شركة.
وأشار المهندس عصام بدوي إلى أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع التأكيد على أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.


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