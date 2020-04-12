الكشف عن خطة برشلونة في الميركاتو الصيفي

وضع نادي برشلونة الإسباني العديد من الاسماء على طاولة التعاقدات الصيفية تمهيدا لضمها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووضع برشلونة 6 صفقات مميزة على طاولة التعاقدات الصيفية لاختيار من بينهم لدعم الفريق بالموسم المقبل.





واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو على أن برشلونة وضع الثنائي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام وفابيان رويز لاعب وسط نابولي لاختيار واحد منهم في الصيف.





واضافت الصحيفة أن برشلونة يفاضل لاختيار واحد من الثنائي الدفاعي أوباميكانو لاعب فريق لايبزيج ولويس فيليبي لاعب فريق لاتسيو لتعزيز الدفاع.





واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز بالإضافة إلى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.