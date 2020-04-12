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نيابة السلام تحيل سيدة وعشيقها للجنايات لقتلهما الزوج

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:57 م
أرشيفية
أرشيفية
أمر المستشار هيثم مشهور رئيس نيابة السلام، اليوم الأحد، بإحالة سيدة وعشيقها لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها، والتخلص من جثته.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغ إلى المقدم قدرى الغرباوي رئيس مباحث قسم أول السلام، يفيد العثور على جثة شاب متوفى بالشارع، ووجود شبهة جنائية حول وفاته بسبب تناول جرعة مخدرات زائدة.

وعقب تكثيف البحث والتحريات، تبين من التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اتفقت مع عشيقها على قتله، وقام العشيق باستئجار شاب لتنفيذ الجريمة والتخلص من الجثة في مقابل 5 آلاف جنيه.

وبمتابعة التحريات تمكن النقيب على كساب بصحبة القوة المرافقة من رجال مباحث السلام أول من ضبط الزوجة، وتحرر المحضر اللازم وأحيلت المتهمة للتحقيق.
وبعد أن اطلعت النيابة علي أوراق القضية ووفحص الأدلة المرتبطة بالواقعة، وبإعترافات الجناه، قررت إحالتهما. 

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وفي سياق متصل، تمكن أمن القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية، من داخل مخزن بدائرة قسم شرطة دار السلام، وإلقاء القبض عليهم.

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مصنع ملابس، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية (2 مكنسة كهربائية و2 غسالة أطباق و2 مكواة كهربائية و3 مروحة بوكس ومكواة شعر واستشوار ودفاية و2 غسالة و2 عصارة كهربائية وفرن كهربائي و2 طقم توابل وقطاعة لحوم) من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه. 

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملة بذات المصنع، وزوجها سائق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلي" وقيامهما بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجح رجال الأمن، بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطلين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وبندقية خرطوش و25 طلقة - مبلغ مالى.

كما تمكنت من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام، فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالى.

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نيابة السلام سيدة بوابة الفجر الفجر الزوج الجنايات

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