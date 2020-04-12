جهاز مدينة دمياط الجديدة يتلقى طلبات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا





أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن بدء تلقى طلبات المواطنين والمكاتب الهندسية في استخراج تراخيص البناء على البريد الإلكترونى المخصص لتراخيص البناء [email protected] وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على إستمرار المعاملات الخاصة بإستخراج تراخيص البناء وصحة وسلامة المواطنين.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل إدارة تراخيص البناء بالجهاز، والتواصل مع العملاء عبر الإيميل وإستيفاء المستندات المطلوبة ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى "المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين" بمقر "جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة "، لإستكمال باقى الإجراءات والمستندات.





ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطن أو المكتب الهندسي الذى يريد تقديم طلب التراخيص أون لاين رفع كافة المستندات اللازمة على البريد الإلكترونى المخصص لتراخيص البناء. [email protected]





وذلك في مجلد واحد مضغوط به المستندات دفعة واحدة، واستيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل مع العميل أو المكتب الهندسي، حيث تتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء من خلال الإيميل لإستيفاء المستندات اللازمة، وتحديد موعد للحضور " للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين" بمقر الجهاز لإستكمال باقى الإجراءات.











