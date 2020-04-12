اتحاد الكرة يقف أمام الزمالك في ضم صفقة جديدة

عطل الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك عن إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الاتحاد المصري قد أعلن يوم الجمعة الماضية رسميا تقليل عدد الأجانب في الدور يالمصري ليصبحوا أربع لاعبين فقط لمنح الفرصة إلى اللاعبين المحليين للمشاركة مع الأندية.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الزمالك لن يتمكن من ضم المغربي وليد الكارتي نجم نادي الوداد المغربي في الصيف القادم بسبب قرار الاتحاد المصري.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الزمالك مكتمل العدد من اللاعبين الأجانب وإذا كان يرغب في ضم الكارتي في الصيف فعليه التضحيه بأحد اللاعبين.





يذكر أن نادي الزمالك يمتلك في صفوفه كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونجو كاسونجو.



