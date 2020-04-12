أحد أقارب طبيبة الدقهلية يروي واقعة رفض أهالي القرية دفنها

كشف المهندس عباس عبدالجليل، أحد أقارب طبيبة الدقهلية المتوفية بالكورونا، تفاصيل واقعة رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن جثمان المتوفة بمقابر القرية، مشيرا إلى أن فور وصولهم القرية بالجثمان، فوجئوا بانتظار نحو 25 من أهالي القرية لهم، ويرفضون دخولهم.





وأشار في اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أنهم استعانوا بالأمن والصحة بعد فشلهم في التواصل مع الأهالي لإقناعهم بعدم خطورة الدفن، مضيفا: "فضلنا نتفاوض معهم من 8 الصبح لحد 12.5 ظهرا".





وأضاف أن عدد الأهالي تزايد، وكانوا يهتفون "إيد واحدة"، واصفا من قاموا بهذه التصرفات بـ مجموعة من الغوغاء، لافتا إلى أن الدكتورة سونيا لديها 4 طبيبات متزوجات من 4 أطباء، وابن مهندس، منوها بأنها أصيبت بالسكر مؤخرا، وأصيبت بالعدوى أثناء توجهها للمستشفى لتلقي العلاج.





الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرا حتي الآن.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.



