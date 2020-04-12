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أحد أقارب طبيبة الدقهلية يروي واقعة رفض أهالي القرية دفنها

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:01 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف المهندس عباس عبدالجليل، أحد أقارب طبيبة الدقهلية المتوفية بالكورونا، تفاصيل واقعة رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن جثمان المتوفة بمقابر القرية، مشيرا إلى أن فور وصولهم القرية بالجثمان، فوجئوا بانتظار نحو 25 من أهالي القرية لهم، ويرفضون دخولهم.

وأشار في اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أنهم استعانوا بالأمن والصحة بعد فشلهم في التواصل مع الأهالي لإقناعهم بعدم خطورة الدفن، مضيفا: "فضلنا نتفاوض معهم من 8 الصبح لحد 12.5 ظهرا".

وأضاف أن عدد الأهالي تزايد، وكانوا يهتفون "إيد واحدة"، واصفا من قاموا بهذه التصرفات بـ مجموعة من الغوغاء، لافتا إلى أن الدكتورة سونيا لديها 4 طبيبات متزوجات من 4 أطباء، وابن مهندس، منوها بأنها أصيبت بالسكر مؤخرا، وأصيبت بالعدوى أثناء توجهها للمستشفى لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرا حتي الآن.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.

خروج 42 مصابا بكورونا من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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