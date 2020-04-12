خطوة بخطوة.. كيفية عمل بحث للصف الثاني الإعدادي

أبحاث الصف الثاني الإعدادي.. تلك الكلمات الأربع تصدرت محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات بشأن الأبحاث المطلوبة من الصف الثاني الإعدادي الملزمة لانتقال الطلاب إلى المرحلة المقبلة، وسط إجراءات استثنائية اتخذتها الوزارة في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وفيما يلي تستعرض "الفجر" خطوات إجراء أبحاث الصف الثاني الإعدادي بعد تزايد البحث عليها، وذلك وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم:





- البداية يجب معرفة أبحاث الصف الثاني الإعدادي المطلوبة وهي بعناوين تحسين البنية التعليمية، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، البيئة.





- يختار الطالب موضوع واحد فقط من هذه الموضوعات الثلاثة حتى يكتب عنه البحث، ويبدأ في تجهيز مقدمته ثم تحديد عناصر البحث الرئيسية وكتابة الموضوع وفي النهاية ذكر قائمة المصادر الذي اعتمد عليها.





- يمكن للطالب الاستعانة بالكثير من المصادر، وأهم تلك المصادر المكتبة الرقمية الإلكترونية من الرابط التالي https:study.ekb.eg، الكتاب المدرسي، أو الإنترنت، أو الكتب الموجودة في المكتبات، وذلك بشرط عدم نسخ المعلومات كما هي موجودة.





- من الشروط الهامة في الكتابة أن كما يقوم الطالب بكتابة النتائج التي توصل لها الطالب ووجه الاستفادة التي حصل عليها، لأن لأن أحد أهم أهداف إعداد البحث هي القراءة والفهم وإعادة صياغة المعلومات من خلال الفهم والتحليل.





- أتاحت الوزارة أن يكون هناك أكثر من طالب مشاركين في البحث بحد أقصى 5 طلاب ويجب بعد نشر قائمة المراجع أن يكتب الطالب اسمه أو أسماء مجموعة الطلاب التي لم تتجاوز الـ5 طلاب التي قامت بالمشاركة في عمل البحث.





- ويمكن تسليم المشروع إلكترونيًا عبر منصة ادمودا، أو يتم تسليمه عن طريق كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية “سكانر”) وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.



