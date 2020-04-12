زوجته وابنته داخل الحجر.. تفاصيل وفاة مصري بكورونا في السعودية

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي، إلى وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا، ويدعى حسام إسماعيل محمد درويش، وإصابة زوجته وابنته بالفيروس.





وقال المستشار العمالي: إنه تم إنهاء إجراءات الدفن بالتعاون مع الشئون القنصلية بالسفارة، وأقيمت على المتوفي صلاة الجنازة، وتم دفنه بمدافن بريدة بالقصيم، وإن زوجته الدكتورة مديحة فخري، والتي تعمل أستاذة تربية بجامعة القصيم، وابنته أصيبتا أيضا بالفيروس ومتواجدتان حاليا بالحجر الصحي؛ لتلقي العلاج داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهما بالشفاء.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن وزير القوى العاملة كلف المستشار العمالي بمتابعة مستحقات المتوفي، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إطار المتابعة اللحظية للوزير للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار كورونا.





سعفان يتابع أوضاع المصريين بالخارج





وفي سياق آخر، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، متحدث الوزارة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلى أن المملكة العربية السعودية أجلت تحصيل رسوم إصدار هوية مقيم، للعاملين في المهن التجارية والصناعية في القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر حتي 16 يونيو المقبل.





وأوضح أنه طبقا لما صدر في هذا الخصوص، أوضحت إدارة الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد، التي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص.





وأشار إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص "إصدار هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.





وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بـكورونا، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة الأردنية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 372 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 161 شخصا.





ومن ميلانو بإيطاليا، لفت الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى وفاة المواطن أحمد خالد هلال، ويقيم في ميلانو وهو من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن وفاته كانت طبيعية، بعد أن نشر بعض جروبات وصفحات المصريين أنه ضحية لفيروس كورونا ، ولكن والده أوضح أنه كان بخير وتوفي فجأة.



