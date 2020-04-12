أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: سجل سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو، البطاطس 3 جنيهات للكيلو، البصل 10 جنيهًا للكيلو، الخيار 5 جنيهات للكيلو، الملوخية 7 جنيهات للكيلو، الثوم 11 جنيهًا للكيلو، الجزر 3 جنيهات للكيلو، والكوسا 5 جنيهات للكيلو.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 12 جنيهًا للكيلو، وسعر الجوافة 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 14 جنيهًا للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيهًا للكيلو.



