التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالجيزة

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بأوسيم، حيث صدمته سيارة ملاكى أثناء قيادته دراجة بخارية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.





تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بأوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب اثناء قيادته دراجة بخارية،صدمته سيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة، وباشرت النيابة التحقيق.





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وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:





ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، "بدون ترخيص" الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية؛ لحيازته (9،264،322 مليون قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.





وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية، الكائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لحجبه عن التداول 152 ألف قطعة "جوانتى- كمامة"، وإحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.

واستطاعت أيضا، ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها (3،875 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض – سكر – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.





وتمكنت من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" الكائن بدائرة مركز شرطة أشمون، بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (3،618 طن سلع غذائية "أرز – زيت طعام") بدون بيانات أومستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



