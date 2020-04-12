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مقطع فيديو يثير ضجة لرئيس الوزراء الياباني

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:07 م
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني
وكالات

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو جالس على أريكة مع كلبه، ويحتسي الشاي ويقرأ مرفقاً التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم، نقلًا عن موقع قناة العربية.

 

وأثار مقطع الفيديو، ردود فعل غاضبة من بعض مستخدمي تويتر، حيث قال المستخدمون إن رسالة آبي تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

 

بينما قال آخر: "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف.. لا يسع المرء إلا أن يتساءل (من تظن نفسك؟)".

 

ومن ناحية أخرى، دافع مستخدمون عن آبي، قائلين إن من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على وقت دون عمل.

 

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن آبي خارج ساعات العمل العادية.

 

ويذكر أن مقطع الفيديو الذي نشره آبي كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعاً لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعياً الناس للانضمام إليه.

 

وتخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان ستة آلاف إصابة، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

 

وأعلنت السلطات اليابانية، حالة الطوارئ في مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.


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