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برشلونة يستهدف 7 صفقات جديدة

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وضع نادي برشلونة الإسباني الخطة التي ينوي تطبيقها لدعم الفريق بصفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة برشلونة منذ بدء أزمة فيروس كورونا تعمل على العديد من الصفقات، بعضها سيكون في صورة تبادل، بسبب الوضع الاقتصادي للنادي.

 

وأشارت إلى أن الإدارة الرياضية حصلت على موافقة المدرب كيكي سيتين بشأن التدعيمات التي تشمل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مهاجم صريح ولاعب وسط متعدد المهام وقلب دفاع شاب.

 

وأوضحت أن لاوتارو مارتينيز لاعب الإنتر، هو المفضل لمركز المهاجم الصريح، وقد يلجأ برشلونة لحسم الصفقة عن طريق إقحام لاعبين مثل أرتورو فيدال ورافينيا ألكانتارا وإيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا.

 

وعلى مستوى خط الوسط، انحصرت خيارات برشلونة بين فابيان رويز (نابولي) وتانجي ندومبيلي (توتنهام).

 

وفيما يتعلق بالدفاع، فإن برشلونة يفاضل بين لويز فيليبي (لاتسيو) وإيميريك لابورت (مانشستر سيتي) ودايوت أوباميكانو (لايبزيج)

 

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