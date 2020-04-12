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"بلعب مع الكلاب".. تفاصيل خلاف أحمد فهمي ومحمد رمضان

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:12 م
أحمد فهمي ومحمد رمضان
أحمد فهمي ومحمد رمضان
نور طلعت
رد الممثل محمد رمضان، على تصريحات الفنان أحمد فهمي، برفضه التمثيل معه وذلك أثناء لقائه مع الإعلامي ابراهيم فايق ببرنامجه منذ أيام قليلة، حيث نشر رمضان عبر ستوري"انستجرام" مقطع فيديو قصير لأحمد فهمي مع الإعلامي عمرو الليثي.

يتضمن الفيديو الذي نشره رمضان، ظهور أحمد فهمي في برنامج"واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، منذ حوالي سنتين وهو يشيد بموهبة رمضان، ليثبت تناقضه من خلال التصريحين.

وعقب نشر رمضان الفيديو، قام احمد فهمي، بنشر عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" فيديو له وهو يلعب مع كلابه داخل مزرعته، وعلّق على المقطع: "معلش أنا آسف مش هقدر أرد عليك دلوقتي عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير.. حبيبي"، هو ما اعتبره الكثيرون من متابعي فهمي ردًا على محمد رمضان.

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